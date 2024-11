Noiva de Kevinho foi casada com ex-jogador do Corinthians

Kevinho, 26, anunciou o noivado com Thais Pinheiro, 28, pouco mais de 1 mês após começarem a namorar.

O que aconteceu

Neste último fim de semana, a influenciadora fez aniversário e ganhou uma aliança do cantor. Os momentos do casal foram compartilhados nas redes sociais.

Não é a primeira vez que Thais está em um relacionamento sério. A atriz foi casada com o jogador de futebol Sidcley Ferreira, em 2022. O atleta ficou conhecido ao atuar pelo Atlhético Paranaense e Corinthians. Em 2019, a estudante de Publicidade, se mudou com ele para a Ucrânia, onde ficou um ano, até que ele voltou a morar em São Paulo.

No Instagram, Thaís publicava as viagens luxuosas que fazia com Sidcley. Seus 134 mil seguidores acompanharam os destinos do ex-casal, como Paris, Grécia, México e Portugal.

Os dois se separaram há dois anos em meio a uma briga com a mãe do lateral-esquerdo. A sogra, supostamente, nunca aceitou a ex-nora, de acordo com o jornal Extra.

Sidcley mantém as fotos com a ex em seu perfil no Facebook. Antes dele, ela viveu Marcio Ferrari, conhecido como PC, que também jogou pelo Corinthians. O relacionamento durou pouco mais de um ano.

Em suas redes sociais, a modelo divulga alguns dos procedimentos que faz, como preenchimento labial e botox. Ela também se dedica a treinos pesados na academia e aulas de boxe.