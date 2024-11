Será que acabou? Rafa Kalimann apaga fotos com namorado ator

Rafa Kalimann, 31, apagou as fotos com o namorado, Allan Souza Lima, 39, de suas redes sociais. O último registro dos dois tinha sido postado por ela em 5 de novembro, quando o casal comemorava 1 ano de namoro.

O post não está mais na página da influenciadora. "Um ano de nós, charme. (...) Obrigada aí Paizinho, tem duas pessoas bem felizes por aqui, continue blindando", escreveu ela no Instagram, no início dos dois, acompanhando o texto por um vídeo romântico, do ator carregando Rafa nas costas.

O sumiço das fotos deu início a rumores de término, mas os dois famosos ainda se seguem no Instagram.

Além disso, Allan ainda mantém seus registros com Rafa em seu perfil. O último deles também na comemoração de 1 ano de namoro. "Te amo, charme!", escreveu o ator na declaração romântica.

Para Splash, a assessoria de Rafa Kalimann declarou que não comenta sobre a vida pessoal da atriz. A reportagem também tenta contato com os assessores de Souza Lima. Se houver retorno, a matéria será atualizada.