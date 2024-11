Ator de 'Terra e Paixão' vira drag na Parada LGBTI+ no Rio e canta sucessos

O ator Diego Martins, que interpretou o Kelvin na novela "Terra e Paixão", foi uma das principais atrações da 29ª edição do Orgulho LGBTI, que aconteceu neste domingo (24), em Copacabana, zona sul do Rio. Em mais de uma hora de apresentação, o artista animou o público ao som de hits nacionais, internacionais e muitas coreografias.

Como foi

Com os cabelos longos e loiros, o ator apareceu para sua apresentação vestido de drag, maquiado e usando um corset com uma minissaia e bota de cano longo. Diego cantou "Prazer", uma de suas músicas, e sucessos de outros artistas, como "Banho de Chuva", de Vanessa da Mata, "Born This Way", de Lady Gaga, e "Musa do Verão", de Luísa Sonza.

Foi lindo, é uma emoção muito grande estar aqui, pela primeira vez na Parada LGBTI+ no Rio. Estou muito orgulhoso de ver tanta gente com orgulho de ser quem é, celebrando esse dia. Diego Martins

Durante mais de uma hora de show, Diego colocou o público para dançar com suas bailarinas. Ele ainda apresentou a coreografia de "Hot to Go", da Chappell Roan, que está viralizada no TikTok.

O ator Diego Marins como Kelvin, de 'Terra e Paixão', e como drag cantora Imagem: Divulgação

Diego deu vida ao personagem Kelvin na novela "Terra e Paixão" e fez par romântico com Ramiro, interpretado pelo ator Amaury Lorenzo. O casal fez sucesso nas redes sociais com as cenas de flerte e romance. Durante o show, ele relembrou o papel na trama e agradeceu o carinho do público.