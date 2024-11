'Mania de Você': falsa mãe de Evelyn mata charada que põe Sirlei no limbo

Marlete Tresoitão (Magda Gomes) entrou em "Mania de Você" (Globo) como Zuleide, a falsa mãe de Evelyn (Gi Fernandes). Em breve, a trambiqueira fará uma descoberta surreal.

O que vai acontecer

Marlete vai fingir ser a mãe biológica de Evelyn. Ela chegará à mansão de Berta (Eliane Giardini) no capítulo de sábado (23) e deixará a ricaça chocada.

Ela terá coincidentemente o mesmo nome que Leide (Thalita Carauta), a verdadeira mãe da moça. No entanto, ao que parece, ninguém desconfiará da mentira, pelo menos por enquanto.

Já instalada no local, Zuleide descobrirá um segredo de Sirlei (David Junior). Ela verá o pai de Evelyn dando dinheiro a Lorena (Liza del Dala), que novamente cobrará o motorista pela pensão de seu bebê.

Lorena (Liza del Dala) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Zuleide terá certeza que Sirlei tem um filho fora do casamento. Lembrando que a identidade do pai do filho de Lorena é uma incógnita ainda. Além de Sirlei, a filha de Dhu (Ivy Souza) cobra pensão de Robson (Eriberto Leão) e Gael (Igor Cosso).

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.