Albert e Yuri discutem aos gritos: 'Não fala da minha mulher'

Albert discutiu com Yuri aos gritos na madrugada desta quarta-feira (20) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Albert já havia discutido com Sacha quando começou a discutir com Yuri.

O peão disse que Yuri era "sombra" de Sacha, e o rival respondeu dizendo querer ver a eliminação dele. "Não tem argumento próprio", disse. "Vamos ver se o público vai te dar a vitória".

Albert pediu para que ele parasse de advogar por outros. "Tu que quer criar embate comigo", disse.

Yuri, então, imitou os jeitos de Albert. "Já, já tu vai ver tua mulher", provocou.

"Não fala da minha mulher não", reagiu Albert. "É melhor você parar por aí".

