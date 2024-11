Sozinho, Albert desabafa em A Fazenda: 'Falam da minha roupa, minha idade'

Puxado por Sacha para a nona roça de A Fazenda 16 (Record), Albert desabafou sozinho durante a madrugada de quarta-feira (20).

O que aconteceu

Enquanto lavava louça, o peão desabafou sozinho. "Falam da minha roupa, da minha idade, mexem com a família de todos. É sobre isso."

Ele continuou. "Querem que os outros se machuquem pra sair do jogo... Acho que deu, né?".

Sem citar Sacha diretamente, Albert também citou sua rivalidade. "Não é possível que a maioria das pessoas aqui dentro estejam erradas... é unânime. Sempre foi unânime. Ele ferrou todo o grupo."

Logo após a formação da roça, o peão bateu boca diretamente com Sacha e o desafiou. "Eu quero ir com você para a roça."

