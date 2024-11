Astro de 'One Tree Hill' morreu após diagnóstico de câncer raro; entenda

A família de Paul Teal, da série "One Tree Hill", deu mais detalhes sobre a morte do astro, aos 35 anos.

O que aconteceu

Emilia Torello, noiva do artista, contou que a causa da morte foi um câncer em estágio 4. Sete meses atrás, em abril, ele foi diagnosticado com um raro tumor neuroendócrino pancreático.

Ela também desabafou sobre a perda do amado. "Ele era o homem mais talentoso que eu já conheci. Quando ele colocava a mente em alguma coisa, nada o impediria. Ele era a pessoa mais diligente e dedicada", disse Torello ao TMZ nesta segunda-feira (18).

Eu realmente acreditava de todo meu coração que ele sairia disso por causa desses traços. Isso é o que torna a perda ainda mais trágica. Emilia Torello

Antes de morrer, Paul ainda participou de um último projeto. O ator gravou a série "The Hunting Wives" durante a luta contra o câncer. Segundo sua noiva, passar tempo com os colegas de elenco e equipe da produção o ajudaram a enfrentar as dificuldades de sua saúde.

Além de "One Tree Hill", Paul Teal atuou também no filme "Águas Profundas" (2022) e participou da série "Outer Banks" (Netflix). Seu último trabalho foi no filme de drama "Lilly" (2024).