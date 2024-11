Ed Motta demite funcionário em show, é vaiado e se manifesta: 'Foi grave'

Ed Motta, 53, causou polêmica após anunciar a demissão de um profissional durante um show neste domingo (17), no festival Rock The Mountain.

O que aconteceu

O cantor perdeu a paciência após um erro de um membro de sua equipe. "Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas este é o último show que você faz", disse ele diante do público.

O funcionário se aproximou, mas foi repreendido por Ed. "Sai de perto de mim, sai de perto", falou o artista. As imagens do momento foram divulgadas nas redes sociais e registraram as vaias por parte do público.

Artista que humilha seus funcionários não merece o meu respeito.

Ed Motta ontem, no meio do show no Rock the Mountain, demitiu o seu roadie, ao vivo "é seu último show", "sai de perto de mim".

Reclamou de tudo. Foi vaiado.

Um artista minúsculo, esse rapaz. pic.twitter.com/tj8kPhZghg -- Katharina Gurgel (@Kathgurgel) November 18, 2024

Uma seguidora criticou o gesto de Motta pelas redes sociais e chamou atenção do cantor. "Não achei elegante e nem respeitoso a atitude do artista de levar para o público os problemas que estavam acontecendo. [...] Decepcionou! Além do mais, muito feio suas atitudes com sua equipe, inclusive 'demitindo', na frente de todo o público", escreveu um perfil no Instagram.

Ed não deixou o comentário passar batido, tentou explicar sua reação e disse que o erro foi algo "grave". "Foram menos cuidadosos e profissionais comigo. Todos recebem o mesmo cachê, o nível dos erros cometidos hoje comprometeu a minha performance e consequentemente da banda", respondeu o cantor nesta segunda-feira (18).

Não foi coisa simples, coisa pouca, foi grave, sério. Ed Motta

O músico, no entanto, afirmou que poderia ter lidado com a situação de outra forma. "Mas você tem toda a razão, eu deveria ter uma inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente", declarou.