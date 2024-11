A Fazenda: Peões tretam, e Sacha diz que Fernando usa homofobia a seu favor

Gui Vieira, Yuri Bonotto, Sacha Bali e Fernando Presto se envolveram em mais uma discussão em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gui apontou que Fernando joga em grupo. O chef de cozinha negou e provocou Gui, voltando a falar que Sacha Bali seria o "macho" de Gui.

Gui: "Ninguém tem macho aqui dentro, não! Ele só fala do Sacha. Estou falando de jogo aqui...".

Yuri: "Ele só sabe falar isso. É só baixaria".

Sacha: "Quando fala dele, é: 'Ai, homofobia, homofobia'".

Gui: "Você me respeite que eu não te desrespeitei! Falar que você joga em grupo não é desrespeito. Então você me respeite!".

Fernando: "Você é a maior marionete deste o início do jogo!".

Gui: "Não adianta fazer esse sorrisinho de deboche que aqui não tem palhaço. Você me respeite!".

Fernando: "Tadinho. Chora mais, vai!".

Gui: "Não tem nem argumento para falar de nada! Você é desequilibrado desde o começo do jogo. Ele pode falar o que ele quiser, ele é um desequilibrado e baixo. 'Macho'... Ninguém tem macho aqui. Me respeite!".

Sacha: "Ele pode falar que tu tem macho, que é desequilibrado, mas, se falar pra ele, 'ai não, porque na minha infância...'".

Gui: "A gente está falando sobre jogo em grupo e estratégia. Não é sobre macho, não!".

Sacha: "Tudo o que você fala que você já foi oprimido você fala da gente, já percebeu, Fernando? Que é desequilibrado, que tem macho que não te come... Tudo o que você fala que sofreu, é o que você joga para cima da gente".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gizelly?

