Fernando diz que rivais têm medo dele na Roça: 'Risco de um deles sair'

Fernando Presto disse que Sacha Bali, Luana Targinno, Gui Vieira e Yuri Bonotto têm medo de colocá-lo na Roça de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Fernando conversou com Sidney Sampaio e Gilson de Oliveira sobre os adversários. Ele apontou que é visto como um risco para os peões.

Fernando: "Na hora que começar essas roças com um monte de gente, ele [Sacha] sai".

Sidney: "Quer ver eles saírem? Bota eles com eles".

Fernando: "Por que eles não me colocam? Eles falam que eu brigo com todo mundo, mas por que eles não estão fazendo igual [fizeram com] o Zé, de me por na Roça, dizer que vou sair porque sou agressivo e xingo todo mundo? Porque eles têm medo de eu bater lá e tirar um deles".

Sidney: "Mas agora não vai ficar tão difícil [eles irem para a Roça juntos], porque o Lampião está vindo com opções muito cruéis".

Fernando: "Eles não vão tentar me colocar na Roça agora porque eles sabem que, se cair, por exemplo, dois deles e eu, eles têm risco de um deles sair. Eu já voltei de duas roças. Eles sabem que eu brigo, mas já voltei de duas. Então eles têm medo de bater comigo lá. Eles vão tentar ir com as pessoas que acham que vão sair".

