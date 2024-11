Vegeta mata Majin Boo sem Goku? Novo Dragon Ball permite criação de 'fics'

Prepara-se para um banho de nostalgia com o novo game "Dragon Ball: Sparking! Zero".

O jogo marca o retorno da franquia Budokai Tenkaichi após hiato de 17 anos e oferece experiência marcante aos fãs do anime de Akira Toyama.

Splash teve a oportunidade de testar o game no PS5. O jogo te faz se sentir um guerreiro DBZ pronto para combate!

Como é o jogo Dragon Ball: Splarking Zero?

O novo jogo tem gameplay fácil, divertida e gráficos bem elaborados. O modo história traz a possibilidade de criar narrativas alternativas que permite viver "fics" curiosas. É possível fazer Vegeta eliminar Majin Boo sem a famosa genki dama de Goku.

Goku atinge o instinto superior em Dragon Ball: Sparking! Zero Imagem: Divulgação

"Dragon Ball: Sparking! Zero" leva os fãs do anime a nova experiência com seu visual de apresentação. Continuação de "Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3", de 2007, o game reúne todos os personagens desde a saga Raditz até o torneio do poder. Com gráficos de alta qualidade e efeitos cel shading, os jogadores apaixonados pelos guerreiros Z mergulham em lembranças de momentos épicos das lutas de Goku, Gohan, Vegeta e companhia.

Gohan disparando carga de energia em Dragon Ball: Sparking! Zero Imagem: Divulgação

As lutas são fluidas e em alta velocidade para simular o que é exibido nos episódios do anime. É possível destruir todo o campo de luta, ver a roupa dos personagens rasgando a cada golpe e até o surgimento das feridas. As batalhas são em cenários do desenho: cidades e montanhas, planeta Namekusei e torneio de artes marciais. A dica é mesclar sequência de golpes e uso de técnicas especiais para vencer os combates. A atualização no modo de luta permite ao jogador estar em um embate tal qual os episódios de "Dragon Ball" ou no clássico "Budokai Tenkaichi 3" (PlayStation 2).

O tutorial do novo game de "Dragon Ball" é crucial para entender o jogo sem ser facilmente batido. É imprescindível entender como atacar com precisão, se defender com eficácia e explorar as melhores habilidades de cada personagem. Como aprender a usar o R1 para se defender de golpes letais dos adversários.

Gogeta, fusão de Goku e Vegeta, em Dragon Ball: Sparking! Zero Imagem: Divulgação

Os personagens Goku, Vegeta, Gohan, Super Vegito, Jiren, Trunks do Futuro, Roasie, Ribrianne, Yajirobe, Spopovich e Dabura são retratados igual ao anime. Cada personagem possui uma lista de golpes clássicos: o Kamehameha, de Goku, e o Final Flash, de Vegeta. Para acessá-los, basta juntar o KI ao máximo para liberar energia.

O novo game oferece a possibilidade de criar narrativas alternativas a realidade da história de "Dragon Ball Z". O personagem Piccolo pode ajudar a eliminar Cell antes da absorvição dos Androides 17 e 18.

Na saga Majin Boo, Goku derrota o vilão com o golpe clássico geki dama. O game permite a Vegeta eliminar Boo e a desafiar Goku na transformação super saiyajin 3 para uma luta épica.

Frieza em Dragon Ball: Sparking! Zero Imagem: Divulgação

Pontos negativos

Câmeras dão sensação de perdido em luta: o campo de luta tem cenário bem amplo, e o jogador pode ter dificuldade para encontrar seu adversário com as câmeras.

Cutscenes trazem história muito resumida: por deduzir que o player já comece a história de Dragon Ball, o game traz a história apressada e por vezes quebra o clima nostálgico do jogo.

Músicas genéricas não empolgam: os combates poderiam trazer canções originais da saga Dragon Ball. Os hits genéricos tiram o sentimento de que você estaria em combate.

Lentidão para atingir o poder máximo: o jogo exige que você se afaste do adversário para usar o ki para juntar poder para ter como utilizar as habilidades especiais. Era melhor a energia de cada personagem fosse carregada automaticamente ou precisasse de alguma sequência de teclas do controle para acionar o poder máximo de cada personagem.

Vale a pena?

A resposta é sim. "Dragon Ball: Sparking! Zero" oferece nostalgia pura do anime de Akira Toyama.