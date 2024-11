Anime: 'Sakamoto Days' ganha trailer, filme de 'Attack on Titan' é sucesso

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

Temos os primeiros detalhes do anime "Sakamoto Days", uma das promessas de 2025. O anime chega em janeiro na Netflix, o que indica que terá um alcance grande como está rolando com "Dan Da Dan" e "Blue Box".

O anime de "Sakamoto Days" conta a história de um ex-matador que abandona a vida de assassinatos para cuidar da família e ser dono de uma vendinha. Infelizmente, ele precisa voltar para seu antigo trabalho... Essa é uma das grandes apostas da "Shonen Jump" para ocupar o espaço dos recém-encerrados "My Hero Academia" e "Jujutsu Kaisen".

Foi revelado o pôster da primeira parte da temporada final de "Dr Stone". Nele vemos o grupo do Senku e seu novo adversário, o Dr Xeno. Esse é um cientista americano que também foi despetrificado sozinho tal qual o Senku, e os dois terão grandes embates. A temporada estreia em janeiro de 2025.

O filme "Attack on Titan The Movie: The Last Attack" é um sucesso nos cinemas japoneses. O longa, uma compilação das duas últimas partes da temporada final mais uma cena extra pós-termino, está em primeiro lugar nas bilheterias do Japão. Ainda não tem data de lançamento no Brasil.

A edição desta semana da "Shonen Jump" NÃO terá capítulo novo de "One Piece" por motivos de doença do autor. O mangá deve retornar daqui a duas semanas.

Há alguns episódios de "Ranma 1/2" o cabelo da Akane foi cortado durante a luta de Ranma e Ryoga. A personagem revelou os motivos pelos quais mantinha os cabelos compridos. Agora que a Akane está com um novo visual, o estúdio MAPPA mudou toda a abertura. Os fãs foram pegos de surpresa ao ver que todas as cenas da Akane com cabelo comprido foram substituídas pela versão de cabelo curto.

O anime "Interstella 5555", que é um musical do Daft Punk, terá uma exibição especial nos cinemas do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Foi confirmado que o longa terá sessão única em 12 de dezembro nas redes UCI e Cinemark. Essa é a segunda vez que o filme chega aos nossos cinemas, pois no começo dos anos 2000 ele foi exibido em uma mostra de cinema.

Um remake do anime clássico "Cat's Eye" pode ser desenvolvido nas próximas semanas, de acordo com informações diretamente no Japão. A série conta a história de três irmãs que durante o dia cuidam de uma cafeteria e de noite são ladras de itens valiosos.