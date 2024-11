Leão: Datena negocia ida para a RedeTV!; SBT também está na briga

José Luiz Datena pode estar com seu futuro na televisão definido depois de deixar o comando do Brasil Urgente, na Band. Segundo Leão Lobo, no Splash Show desta sexta-feira (15), o apresentador está negociando sua ida para a RedeTV!.

De acordo com Leão, o desejo de levar Datena para a emissora partiu do senador Jorge Kajuru (PSB-GO). Atualmente, o parlamentar comanda um programa de entrevistas com políticos na RedeTV! ao lado da senadora Leila Gomes, conhecida como Leila do Vôlei. Eles já entrevistaram o presidente Lula, e o próximo convidado é Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Jorge Kajuru fez um jantar em sua mansão para muitos convidados em Brasília. Jorge Kajuru, que é amigo, 'irmão' de José Luiz Datena, sempre foi, está negociando a ida de José Luiz Datena para a RedeTV! também, para eles terem esse reencontro. Leão Lobo, no Splash Show

Quando trabalhavam juntos na Band, eles estreitaram os laços de amizade. De acordo com Leão, as negociações para a ida de Datena estão em seus momentos finais. A ideia é que ele tenha um programa na RedeTV! no horário do fim da tarde. O único entrave no momento é o interesse de outra emissora na contratação do apresentador.

Parece que o SBT também estaria interessado em levar José Luiz Datena. Parece que eles também teriam feito o convite Leão Lobo

Leão reforça que Kajuru está investindo em levá-lo para a emissora. "Segundo o Kajuru, ele vai conseguir levar o irmão dele para a RedeTV!, onde ele está".

Acho que é bom porque muda um pouco o panorama da televisão. Isso é sempre saudável Leão Lobo

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

Assista ao Splash Show na íntegra