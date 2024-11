Após cair na podridão, Viola tem a vida nas mãos de dois novos personagens

Nos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo), Viola (Gabz) será salva salva por dois novos personagens da novela das nove.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após ser atacada por ladrões, a protagonista bate a cabeça e desmaia no meio da lama. No meio disso tudo, Viola é encontrada por Bela (Vitória Valentin) e Dudu (João Pessanha), dois jovens que moram na comunidade.

A líder do grupo de jovens fica chocado ao encontrar a amada de Rudá (Nicolas Prattes) desacordada no meio da podridão. "Moça, tá me ouvindo? Fala comigo! Como é seu nome, como é que você veio parar aqui?", pergunta.

Viola está ardendo em febre e começa a delirar. "Tudo mentira... tá frio... O livro é meu", repete a protagonista.

Eles decidem levar a mocinha a um abrigo comunitário. "Não dá pra entender nada que ela fala!", diz Dudu. "Ela tá mal mesmo. Moça, vou te tirar daqui, você tá tremendo, tenta levantar", fala Bela.

Depois disso, Viola é cuidada pelos garotos no abrigo. "Onde eu tô? Quem é você?", questiona a chef de cozinha ao acordar.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.