A Fazenda: Peões duvidam de machucado de Gizelly no ombro: 'Papelão'

Nos últimos dias, Gizelly Bicalho se queixou de dores no ombro, usou medicações e até improvisou uma tipoia. Porém, ao pedir votos no ao vivo para continuar na disputa, a roceira movimentou os braços, o que gerou desconfiança dos colegas de confinamento de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Após o pedido de votos das roceiras, diferentes peões questionaram o machucado de Gizelly no ombro. Na área externa, Gui, Yuri e Sacha comentaram a postura da peoa. "É papelão por cima de papelão. Ontem tava falando 'tô com meu ombro machucado, não consegui pegar um lixo. Ele [Sacha] nem me ajudou no lixo, foi lá e duvidou de mim'."

"Chegou na hora", diz Sacha e imita os trejeitos de Gizelly ao pedir votos.

"Pelos menos, fica no personagem com a tipoiazinha", completa Yuri.

"Na hora da emoção ela esqueceu o personagem", diz Gui.

Yuri comenta sobre braço de Gizelly: "Mano, pelo menos fica no personagem com a tipoiazinha, né?"



Gui: "Na hora da emoção ela esqueceu!" #AFazendapic.twitter.com/Tt6FqEF5Rq -- Central Reality (@centralreality) November 14, 2024

Na sala, Flor, Vanessa e Albert questionaram a saúde da peoa. "O braço dela ficou bom na hora. Parecia um ventilador. 'Vota, vota, vota'", disparou o ex-Power Couple.

"Chocada. Quem tá com muita dor assim, não faz isso. Não consegue. Você tá com muita dor, você fala 'desculpa, gente, tô tão empolgada que eu to mexendo o braço tá doendo'. Nem gemeu", avalia Flor. "Isso aí...Não tem como você com dor fazer aqueles movimentos, desculpa."

A apresentadora retomou a bronca que Gizelly recebeu de Adriane Galisteu, por usar uma tipoia improvisada, visto que o médico do programa avaliou que não era necessário imobilizar. "Eu já vi de manhã, quando o médico falou, quando a Adri falou, já ficou claro. O médico daria uma tipoia se fosse necessário, ninguém ia deixar uma pessoa assim."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 8ª roça? Resultado parcial Total de 52390 votos 39,97% Flora 22,39% Gizelly 37,64% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 52390 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso