Gizelly detona Albert em A Fazenda: 'Só cresce pra cima de mulher'

Logo após a volta de Luana como fazendeira, Gizelly desabafou sobre Albert na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A peoa desabafou com Gilsão. "Seu amiguinho Albert e o Sacha ficaram 'Olha como o ombro tá soltinho' [durante a defesa dela]."

Ele só se cresce pra cima de mulher. No Power Couple, que ele adora falar, todo mundo falava que ele não deixava a mulher dele falar. O público falava . Gizelly

Gizelly também reclamou com Flora. "Foi intimidar você e Luana falando que não tem jogo. Agora duvidando da minha doença..."

A peoa também citou os momentos em que Albert imitou Luana andando pela casa.

