Gizelly teoriza favoritismo de Sacha: 'Se ele for campeão, saio amanhã'

Gizelly, Sidney e Vanessa conversaram sobre Sacha em um papo na casa da árvore da sede de A Fazenda 16 (Record) durante o fim da tarde de quinta-feira (13).

O que aconteceu

O trio debateu o possível favoritismo do ator, cogitado pelos peões.

Vanessa desabafou. "Se o Sacha ganhar esse negócio, o que vai ter de gente insatisfeita..."

Sidney disse que não irá desistir de vencer. "Vou lutar. Não vou entregar."

Gizelly, que já está na roça, cogitou que será eliminada se ele for favorito. "Se ele for o campeão, o Zé saiu, eu saio amanhã, o próximo é o Sidney, depois é a Babi… Quem mais briga com ele?".

As pessoas que mais brigam vão saindo e vocês vão entender que é pra ele [vencer]. Gizelly

A ex-BBB finalizou. "Quem ficar do lado [de Sacha] puxando o saco vai ficando e quem tem mais embate, tchau."

