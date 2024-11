'Corra para o Senhor': Luciano Camargo grava seu primeiro DVD gospel

"A Bíblia diz que mulheres tocavam pandeiro enquanto atravessavam o mar Vermelho e que Davi tocava harpa e fazia música desde cedo. Ele era um produtor", afirma o sertanejo Luciano Camargo, 51, que está no processo de gravação de seu primeiro DVD gospel, "Unidos pela Fé".

Primeir trabalho solo

Após 30 anos de parceria com o irmão Zezé di Camargo, 62, o cantor grava nesta quarta-feira (13) seu primeiro trabalho solo —e gospel. A gravação acontecerá no Qualistage, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, com participação de Maria Marçal, Mattos Nascimento e da dupla César Menotti e Fabiano.

Luciano explica que juntar a música secular com o gospel é uma continuidade de sua carreira. Em conversa com Splash, ele diz que segue sendo cristão antes e após cada show, mas diz estar bem também com seu lado secular.

Acha que eu não decepciono? Olha quantas pessoas na Bíblia decepcionaram. Imagine eu. Mas não me afasto de Deus. Luciano Camargo após se apresentar em um culto evangélico no Rio de Janeiro, no dia 6

O cantor afirma que, apesar do trabalho solo, a dupla sertaneja com o irmão continuará, mas ressalta que, se for da vontade de Deus, aceitará outro rumo. "Deus não me tirou da fama. Ela está lá. Mas se Ele quiser, Ele tira. E é natural. Você fica tão focado que outras coisas passam."

Novo propósito

Luciano converteu-se ao cristianismo em 2020, em meio à pandemia, incentivado pela mãe, a missionária Helena Camargo, 80, e a esposa, Flávia Camargo, 45, que é evangélica. A partir dali, ele lembra, vem cantando louvores.

Para atender a um pedido da mãe, gravou, naquele mesmo ano, o primeiro projeto gospel: "A Ti Entrego". Batizado desde 2023, ele afirma que só agora, no entanto, sente estar cumprindo uma determinação divina.

No início, como qualquer pessoa, tive conflitos e dúvidas, mas busquei líderes da igreja e entendi que, independentemente de onde eu estiver, o meu testemunho tem que ser para honrar o senhor. Deus me deu muitas coisas boas, como família, sucesso e o privilégio de poder morar numa casa maravilhosa, mas o que ele colocou de melhor em mim é a minha voz.

Luciano junta-se a uma lista de artistas seculares que se voltaram para o gospel em algum ponto da carreira. Caetano Veloso, por exemplo, gravou "Deus Cuida de Mim" ao lado do pastor e cantor Kleber Lucas. Já o evangélico Ton Cari dividiu o microfone com o funkeiro MC Livinho em "Minha Vez" e até o rei do rock Elvis Presley gravou alguns álbuns gospel.

Luciano diz que sua transformação é visível entre os fãs da dupla sertaneja e recorda a conversa com uma admiradora preocupada de ir à igreja para vê-lo. "Eu disse a ela: 'venha por minha causa, que é a errada, mas fique pela causa maior, que é Jesus Cristo'. Hoje, ela está há mais de três meses frequentando a igreja e louvando, e sua história virou testemunho."