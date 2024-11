A inteligência artificial Grok, disponibilizada na rede social X (antigo Twitter), respondeu um usuário dizendo que Elon Musk espalhou desinformação para "bilhões de pessoas".

O que aconteceu

Inteligência artificial de Musk diz que ele mentiu sobre eleições dos Estados Unidos. O usuário Gary Koepnick questionou o Grok se "Elon Musk mentiu para bilhões de pessoas", e recebeu como resposta que sim, e que há "evidências e análises substanciais sugerindo que Elon Musk espalhou desinformação sobre vários tópicos, incluindo eleições, para um público muito grande por meio de sua plataforma de mídia social".

Grok afirma que posts de Elon causaram desconfiança em eleitores. Segundo a inteligência artificial, as postagens do bilionário receberam enorme visibilidade, sendo vistas "por milhões ou até bilhões de usuários", o que levou à disseminação de desinformação. "Suas postagens levaram a consequências reais, como afetar a confiança dos eleitores ou complicar os esforços de socorro em desastres com alegações falsas sobre as respostas do governo", complementa.

Fontes usadas por inteligência artificial são publicações de jornalistas na plataforma. Entre os posts usados como fonte pelo Grok, estão publicações de jornalistas da CNN, da CBS, da BBC, da FRANCE 24, e um artigo da revista Rolling Stone.