Gui analisa Babi após saída de Zé Love: 'Vai incorporar papel de coitada'

Gui Vieira, Yuri Bonotto e Luana Targinno conversaram sobre os adversários em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gui e Yuri apontaram que Babi mudou o comportamento após a eliminação de Zé Love. Para os peões, é provável que ela possa adotar uma outra postura nno reality.

Gui: "Agora a Babi... Eu acho que agora, realmente, ela vai incorporar esse papel de coitada".

Yuri: "Será?".

Gui: "Eu acho que sim".

Yuri: "Mas a galera já conhece bem ela".

Gui: "Então... Eu acho que a gente tem que deixar ela fazer o papelzinho dela de coitada, de meio sonsa...".

Yuri: "Mas ela é vilã. O que ela fez ontem... falou um monte de coisa pra mim, pra Luana, pro Sacha... Ela e Gizelly estão num papel bem parecido".

Gui: "Eu também acho que as falas dela são perigosas e problemáticas. Por isso que ela é vilã. Mas ela vai fazer esse papel de coitada pelos cantos".

