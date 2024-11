Flora rebate suposta fala de Sacha em A Fazenda: 'Meu peso não me limita'

Vanessa Carvalho, Sidney Sampaio e Gilson de Oliveira contaram para Flora Cruz que Sacha Bali não a escolheu para o trato da vaca porque ela teria "limitações" em A Fazenda 2024.

O que aconteceu

Vanessa disse que Sacha a escolheu para substituir Sidney no cuidado da vaca. Ela ressaltou que Sacha justificou a escolha afirmando que Flora tinha "limitações".

Flora: "Limitações, o que me faz diferente dele? A cor da minha pele, meu peso, meu cabelo? Isso realmente é uma diferença, agora não me limita de nada. Se me limitasse, eu não estaria aqui. Eu fiz a mesma coisa que todo mundo para estar aqui. Eu sou igual a todo mundo".

Gilson: "E ainda trouxe um balde cheio de leite. Ele trouxe isso aqui [uma dose pequena]".

Sidney: "Mas não leva para a alma, não".

Flora: "Na minha alma não vai entrar, não. Mas na minha mente já entrou, porque estou com ódio e quero voar no pescoço dele. A Vanessa precisa amanhã investir no assunto para deixar ele falar mais".

