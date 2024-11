Fernando se irrita com Sacha e promete causar punição coletiva em A Fazenda

Durante a oitava festa de A Fazenda 16 (Record), Fernando contou a suas aliadas que planeja causar uma punição e deixar Sacha cuidand sozinho da vaca e do touro — funções que, esta semana, são suas e de Sidney.

O que aconteceu

Fernando desabafou com Gizelly e Flora. "O Sidney pegou atestado, não sei se vocês tão sabendo... Quem vai ter que fazer o trato amanhã comigo? E ele [Sacha] falou que quer que eu me lasque. Eu vou falar: 'Cê não quer que eu me lasque? Beijo', e vou subir."

Gizelly duvidou do amigo. "Eu duvido que você faz isso."

Flora incentivou. "E não tem Baia amanhã. Isso que é mais gostoso ainda."

Fernando confirmou que causará uma punição por não cumprir o trato. "A Flora falou 'ele vai deixar a casa levar punição', mas aí ele que deixou, ele que é o Fazendeiro. Isso se ele descer!".

Se ele não descer, eu vou subir e vai levar punição direto. Ele tá falando que deu a obrigação porque quer que a gente se lasque. Fernando Presto

