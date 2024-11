Esta casa foi feita em impressora 3D em 8 dias e pode ir a qualquer lugar

Uma casa feita por uma impressora 3D foi instalada na praia do Guaiú, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.

Com 57 m² de área útil, o imóvel "pé na areia" com sala de estar integrada com cozinha, dois quartos, um banheiro, varanda e área de serviço externa teve suas paredes e parte dos seus mobiliários impressos com microconcreto.

Imagem: Reprodução/Cosmos 3D

De acordo com a Cosmos 3D, empresa responsável pelo projeto formada pela construtora brasileira Katz Construções e a espanhola IT3D, foram necessários apenas oito dias para imprimir a casa inteira.

Imagem: Reprodução/Cosmos 3D

Além disso, o imóvel é portátil e nasceu em Minas Gerais antes de se mudar para a Bahia. Ela foi impressa no Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, e suas 22 toneladas de peças pré-fabricadas foram transportadas por um caminhão até a região turística do Araripe, em Santa Cruz Cabrália.

Veja a máquina em ação:

O objetivo da companhia é explorar o potencial destes imóveis "express" de serem construídos para erguer casas de temporada, que podem ser disponibilizadas em plataformas como o Airbnb. O fato de serem removíveis e poderem ser levadas a outros destinos facilita este tipo de empreitada.

Imagem: Reprodução/Cosmos 3D

O engenheiro Daniel Katz, fundador da Katz Construções e da Cosmos 3D, explica que as paredes levam dois dias para ser produzidas, em um dia o material é transportado e outros dois dias são necessários para a montagem da casa. Até toda a instalação de funcionalidades e acabamento, dependendo da preferência do freguês, o projeto pode levar de cinco dias a duas semanas para ficar pronto.

Imagem: Reprodução/Cosmos 3D

No caso do imóvel baiano, algumas paredes receberam rebocos e pinturas, enquanto outras expõem o estilo mais rústico da impressão.

Imagem: Reprodução/Cosmos 3D

Toda a obra teve custo de R$ 190 mil, desconsiderando o valor do lote, que deve ser adquirido de antemão pelo interessado em comprar a sua casa impressa. Segundo a Cosmos 3D, este tipo de projeto seria uma alternativa mais sustentável do que a tradicional construção em alvenaria porque há redução em até 90% no desperdício de materiais, devido à alta precisão da impressora 3D.

Imagem: Reprodução/Cosmos 3D

Além disso, a obra é muito mais veloz; por isso, há uma expectativa que este modelo de construção possa ser aplicado também à elaboração de moradias populares. Veja imagens do imóvel pronto por dentro:

Imagem: Reprodução/Instagram Cosmos 3D

Imagem: Reprodução/Instagram Cosmos 3D

Imagem: Reprodução/Instagram Cosmos 3D

Imagem: Reprodução/Instagram Cosmos 3D

Imagem: Reprodução/Instagram Cosmos 3D

Imagem: Reprodução/Instagram Cosmos 3D