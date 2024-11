'Garota do Momento': Beto muda a vida de Beatriz após oferta suja de vilã

Nos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo), Beto (Pedro Novaes) transformará a vida de Beatriz (Duda Santos), após Maristela (Lília Cabral) fazer uma oferta suja para a protagonista.

O que vai acontecer

Apaixonado pela mocinha desde a primeira troca de olhares, Beto não conseguirá se distanciar da jovem. Mesmo após reatar o namoro com Bia (Maisa Silva), ele procurará por Beatriz para conhecer ainda mais sobre sua história.

Preocupado com que Bia seja abandonada novamente, Juliano (Fábio Assunção) apelará para Raimundo (Danton Mello). No entanto, nem mesmo o pai do mocinho conseguirá controlar o rapaz.

Após Beatriz ser alvo de racismo em uma das lojas da Perfumaria Carioca, Beto escreverá uma matéria no jornal para ajudar a jovem. Ao ler a publicação, Juliano ficará furioso, enquanto a mocinha se sentirá grata e perceberá que está apaixonada pelo jornalista.

Como forma de proteger sua neta, Maristela oferecerá dinheiro para que Beatriz se afaste de Beto. Ao descobrir sobre a atitude, o rapaz ficará desacreditado com tamanha sujeira no capítulo que vai ao ar na quinta-feira (14).

Enquanto a Perfumaria Carioca sofrerá um grande boicote, o mocinho terá uma ideia de tornar a protagonista garota-propaganda da marca. Vendo uma possibilidade de limpar a imagem de sua empresa, Juliano adorará a ideia, mas Beatriz desejará distância da família do vilão. No entanto, a tendência é que a personagem aceite e se torne a nova cara da Perfumaria Carioca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.