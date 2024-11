Anitta é indicada ao Grammy pela 2ª vez com o álbum 'Funk Generation'

Anitta foi indicada ao Grammy pela segunda vez. Ela concorre ao prêmio de melhor álbum pop latino com o "Funk Generation".

A brasileira concorre com nomes de peso, como Shakira e Kali Uchis. Os outros álbuns indicados são "El Viaje", de Luis Fonsi, "García", de Kany García, "Las Mujeres Ya No Lloran", de Shakira e "Orquídeas", de Kali Uchis.

Em nota, Anitta comemorou a indicação. "Estou emocionada com mais essa vitória para a nossa música. Poucos foram os brasileiros indicados ao Grammy Internacional e isso me deixa muito orgulhosa de toda a minha trajetória. Ver o nosso funk tão longe é um prazer que nesse momento eu nem consigo colocar em palavras. Muito obrigada aos meus fãs, equipe e família! Estou muito feliz!", disse.

Ela já havia sido indicada ao prêmio de Artista revelação no Grammy 2023. Na ocasião, ela perdeu para a cantora de jazz Samara Joy. A indicação do "Funk Generation" marca a primeira vez em que um álbum de funk brasileiro concorre ao Grammy.

No dia 14 de novembro, Anitta participará do Grammy Latino. Ela está indicada na categoria "Gravação do Ano" com "Mil Vezes".

Mais brasileiros

Além de Anitta, mais três brasileiros estão indicados ao Grammy.

Melhor álbum de jazz vocal: Milton Nascimento e Esperanza Spalding, "Milton + Esperanza"

Melhor álbum de jazz latino: Hamilton de Holanda & Gonzalo Rubalcaba, "Collab" e Eliane Elias, "Time and Again"

Beyoncé lidera indicações

A lista de indicados ao Grammy foi anunciada nesta sexta-feira (8). A premiação acontece no dia 2 de fevereiro de 2025.

Beyoncé lidera a lista, com 11 indicações. A maior vencedora da história da premiação está indicada às categorias principais e em categorias de pop, rap, country e música americana. Em março deste ano, a artista lançou o álbum "COWBOY CARTER", em que investiu na música country.

Charli xcx, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Post Malone vêm em seguida, com sete indicações cada. Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Taylor Swift dividem a terceira colocação, com seis indicações cada.