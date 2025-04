Ator de 'Narcos: México' fica em coma induzido após infecção de bactéria

Manuel Masalva, conhecido por interpretar Ramón em Narcos: México, está em coma induzido desde o último sábado, 5. Ele foi internado após contrair uma infecção bacteriana agressiva enquanto viajava para as Filipinas.

As informações são do site Deadline. Inicialmente, a notícia foi divulgada por Jaime Jaramillo Espinosa, CEO da agência de gestão mexicana JIM Management e empresário de Masalva. Ele afirmou que o ator está internado em Dubai.

Ele passou por uma cirurgia de emergência no final de março após os médicos descobrirem a infecção, que atingiu seus pulmões. De acordo com Espinosa, o ator está tomando antibióticos e seus pulmões parecem estar respondendo ao tratamento.

Mario Morán, amigo próximo de Masalva, usou suas redes sociais no final de semana para pedir doações para uma vaquinha online para que a família do ator consiga arcar com os custos da internação e do tratamento do amigo.

Em outra publicação, ele agradeceu as doações e as mensagens para angariar fundos para a causa. Morán acrescentou que o amigo segue em uma situação delicada, mas que ele está recebendo os tratamentos adequados.

"Agora, tudo o que resta é esperar e ter fé de que nos próximos dias ou semanas ele começará a melhorar."

Além de sua participação em Narcos: México, Manuel Masalva também atuou em La Guzmán e na novela La Rosa de Guadalupe.