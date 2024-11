Lucas Rangel reage após rumores de que teria fortuna de R$ 10 bilhões; veja

Lucas Rangel, 27, desmentiu as especulações de que teria uma fortuna avaliada em R$ 10 bilhões nesta quinta-feira (07).

O que aconteceu

Uma matéria chamou a atenção das redes sociais ao afirmar que esse seria o patrimônio do influenciador. "Esse tal de Lucas Rangel entende das coisas. Fortuna estimada de 10 bilhões de reais. Alguém sabe explicar como ele chegou nisso e se essa informação é verdadeira?", postou um perfil no X.

Lucas respondeu ao post e negou saber dessa fortuna. "Quando descobrir, me fala, que também quero ganhar esse dinheiro", disse ele em seu perfil.

quanto descobrir me fala que também quero ganhar esse dinheiro kkkkkkk https://t.co/fGDr29Ucvq -- rangel (@LucasRanngel) November 7, 2024

O influenciador também gravou uma série de vídeos para dizer que a informação não procede. "Quem fez essa matéria não tem noção de dinheiro, gente. 10 bilhões! Eu estou em cima da Virgínia, ela me compra", disse Rangel, explicando que a empresária tem um patrimônio maior que o seu.

Vou deixar claro aqui para vocês: não, eu não tenho 10 bilhões, se eu tivesse 10 bilhões nem aqui vocês estavam me vendo. Lucas Rangel

O mineiro brincou que estaria 'morando na estação espacial' com essa fortuna bilionária. "Eu estaria viajando, cansado de viajar, dando viagem para os outros. A Luíza tá do meu lado, eu ia falar: 'Ai, Luiza, cansei de ver você. Vai para as Maldivas'. Podem ficar tranquilas, 10 bilhões na minha conta não tem", declarou.

Lucas contou que chegou a receber um pedido de dinheiro de Eliezer após a notícia. "Me empresta meio bilhão? Por favor eu nunca te pedi nada", disse o noivo de Viih Tube. "Gastei tudo com o casamento", brincou o youtuber.