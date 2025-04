Bruna Biancardi mostra decoração de sua Páscoa com Neymar e Mavie

Nesta Sexta-feira Santa, Bruna Biancardi fez um almoço festivo na mansão onde mora com Neymar, em Santos, e chamou atenção ao exibir a barriga de grávida em um look todo rosa. A influenciadora digital compartilhou os detalhes da celebração em suas redes sociais, incluindo a decoração temática, repleta de coelhos e ovos de chocolate.

Almoço de Páscoa por aqui hoje

escreveu Bruna na legenda da publicação

O que aconteceu

A pequena Mavie, filha do casal, também brilhou no evento, usando um macacão verde com estampas de coelhinhos e ovos, encantando ao lado da mãe. A decoração da casa incluiu um coelho gigante e uma cesta de ovos na entrada, além de mesas separadas para adultos e crianças, todas decoradas com motivos pascalinos.

Roupa de Mavie durante a Páscoa Imagem: Reprodução/ Instagram

Imagem: Reprodução/ Instagram

Neymar, que está se recuperando de uma lesão, apareceu em um vídeo postado por Bruna durante um momento de oração no almoço. O jogador, de cabeça baixa, participou da celebração ao lado de familiares.

Imagem: Reprodução/ Instagram

O atacante deve passar a Páscoa no departamento médico, já que foi afastado dos gramados após ter uma recaída de lesão muscular no jogo no qual o Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0, durante a semana. Ele fará exames nesta sexta para avaliar a lesão e está fora do clássico contra o São Paulo, no domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro.

Imagem: Reprodução/ Instagram

Enquanto Neymar se recupera, Bruna curte os preparativos para a chegada do segundo filho do casal, mantendo os fãs atualizados com registros íntimos e cheios de estilo.