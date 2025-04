Renata chora e se diz frustrada após prova no BBB: 'Estava tão perto'

Renata voltou a chorar por ter desistido da Prova do Finalista no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Renata desabafou com Vitória Strada e João Pedro sobre a prova. A cearense voltou a chorar e lamentou por ter desistido da dinâmica após 12 horas.

Renata: "Eu me chateei comigo mesma, de estar de novo no Paredão, de não ter tido um descanso. E saber que eu estava ali, tão perto, mas eu não estava aguentando. Isso me frustra. Mas eu não vou reclamar, só vou aceitar e dizer 'amém'".

A bailarina foi a penúltima a deixar a prova. Após sua desistência, Guilherme foi o último a restar e, caso não tenha cometido nenhuma infração, será consagrado como o primeiro finalista da temporada.

