BBB: Guilherme violou regra e será desclassificado da Prova do Finalista?

Guilherme foi o último a deixar a Prova do Finalista hoje no BBB 25 (Globo). No entanto, alguns espectadores estão pedindo a anulação da dinâmica no X (antigo Twitter) por uma suposta violação das regras.

O que aconteceu

Fãs do programa apontaram que Guilherme teria descumprido as regras ao vestir uma blusa de manga comprida antes de iniciar a prova. Ele levou a peça para a sala quando Tadeu Schmidt informou como funcionaria a dinâmica, mas não a estava vestindo durante a explicação.

Após ser informado sobre a prova, o pernambucano vestiu a peça de roupa e a usou durante toda a atividade. Espectadores apontaram que ele teria sido beneficiado pelo agasalho, e que o vestiu em um momento no qual os participantes supostamente não poderiam mais ir ao banheiro, se alimentar ou fazer qualquer coisa que os ajudassem a superar a prova.

Nesta edição, Tadeu chegou a chamar atenção de três participantes em situação similar. Na 5ª Prova do Líder, assim que o apresentador anunciou que os brothers enfrentariam uma prova de resistência, Renata correu para pingar colírio nos olhos e João Pedro e João Gabriel usaram o banheiro. Os três foram imediatamente eliminados antes mesmo do início da dinâmica.

Nesta situação, porém, o caso é ligeiramente diferente. Guilherme já estava com a blusa em mãos antes da explicação de Tadeu. Por isso, ainda não está claro se ele teria ou não cometido uma infração.

Splash entrou em contato com a Globo para posicionamento da emissora, mas ainda não obteve resposta. Caso haja retorno, este texto será atualizado.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas