Fernanda mostra faturamento de R$ 2 milhões e reage à fala de Galisteu

Fernanda Campos, desistente de A Fazenda 16 (Record), reagiu a um comentário da apresentadora do programa, Adriane Galisteu, feito após sua desistência.

O que aconteceu

Um dia após a desistência dupla de Zaac e Fernanda, Galisteu comentou o assunto em vídeo publicado no TikTok do reality. "Lamento por eles, porque são 2 milhões, que a gente sabe que pra ganhar 2 milhões em 3 meses.... Se alguém souber como, me avisa."

Em seu perfil no Instagram, Fernanda publicou um vídeo com o aúdio dessa fala. A ex-peoa gira em uma cadeira, enquanto escuta as falas, e faz sinal de "legal".

Na sequência, Fernanda coloca um print de seu faturamento com conteúdo adulto. A influenciadora mostra ter passado de R$ 2.8 milhões com seu conteúdo.

Na legenda da publicação, ela brincou. "Emoji de fogo combinou muito comigo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 7ª roça? Resultado parcial Total de 596648 votos 30,33% Flor 35,90% Gui 33,77% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 596648 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso