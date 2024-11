Luana ri de poderes do Lampião na 7ª roça de A Fazenda: 'Péssimos'

Em conversa com Gui, Sacha e Yuri, Luana comentou os poderes do Lampião usados na formação da 7ª roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Os poderes mexeram na configuração da roça. O branco, usado por Sidney fez com que o peão trocasse toda a baia.

Com isso, Flor, que estava na sede, foi para a baia e foi puxada para a roça por Sacha.

Yuri puxou o assunto. "Irmão, os poderes foram bem de boa, né?"

Luana comentou e riu. "Os poderes foram péssimos."

O poder laranja, usado por Juninho, não mexeu na roça. Com ele, ele apenas deixou dois peões da nova baia votáveis, mas ainda assim, Sacha foi o mais votado entre os peões.

