Sônia Bridi processa ex-genro Rafael Cardoso por ameaças, diz site

A jornalista Sônia Bridi, da TV Globo, está processando seu ex-genro, o ator Rafael Cardoso, por ameaças e violência doméstica, segundo o site Contigo.

O que aconteceu

O ator era casado com Mari Bridi, mas foi a jornalista que tomou a frente da situação. Ela acionou a polícia para proteger sua filha e netos, além de buscar medidas legais para proibir a aproximação do ex-genro, afirma o site.

Sônia narra que a ameaça ocorreu no dia 18 do mesmo mês, às 13h40. Rafael Cardoso invadiu sua casa, a ofendeu, fez ameaças à ex-sogra e ao caseiro que trabalha com ela, além de destruir o carro da jornalista.

Em 24 de agosto de 2023, ela entrou na Justiça. Pediu medida protetiva de urgência contra o ator, alegando ter sofrido violência doméstica por parte dele.

No documento, Sônia não fala sobre agressão física. Mas afirma ter enfrentado violência psicológica, violência moral e violência patrimonial, atribuindo que o caso só ocorreu pelo fato dela ser uma mulher. Os advogados dela afirmam que o ator "faz uso de álcool/drogas ilícitas".

Em 25 de agosto de 2023, um dia após Sônia entrar na Justiça, a juíza Cintia Souto Machado de Andrade, do VII Juizado da Violência Domestica do Rio de Janeiro, aprovou o pedido de proteção. A determinação dela foi para que fosse mantida uma distância mínima de 100 metros entre dois. Também o impediu de fazer contato com ela por qualquer outro meio, podendo até ser preso por descumprimento. Ela explicou que, embora Rafael não tenha agredido fisicamente a jornalista, o entendimento é de que o ciclo da violência contra a mulher poderia levar a situações mais drásticas, como o feminicídio.

Em 15 de setembro de 2023, a jornalista disse que Cardoso estava morando a 750 metros de distância de sua casa. A medida protetiva foi concedida há mais de um ano e segue em vigência até hoje.

Splash procurou os envolvidos para que pudessem comentar o caso, mas não conseguiu contato. O espaço segue aberto para manifestação.