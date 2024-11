Ja Rule, Erykah Badu, Mateus Aleluia: semana tem 5 festivais em 4 cidades

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

De sexta a domingo, artistas como Ja Rule, Erykah Badu e Mateus Aleluia estarão em palcos do país. O período tem cinco festivais em quatro cidades.

São Paulo abriga dois dos cinco eventos: Encontro das Tribos e Balaclava Fest. O primeiro junta no lineup Soja, Marcelo Falcão, Criolo, L7nnon, Djonga, Black Alien e outros no sábado; Ja Rule, Pitty, Planta e Raiz, Fresno, CPM 22 e mais atrações no domingo, no Estádio do Canindé.

Assinante UOL paga meia ou tem 20% de desconto no open bar!

Dinosaur Jr., banda americana costumeiramente associada ao movimento grunge dos anos 1990, é o headliner do Balaclava Fest, que acontece no domingo, no Tokio Marine Hall. Tocam ainda Badbadnotgood e Water From Your Eyes, entre outros.

Erykah Badu é estrela de dois festivais. Canta na sexta, no Rock The Mountain, em Petrópolis (RJ), e no sábado no Afropunk, em Salvador. O evento fluminense reúne ainda Djonga e Fat Family, entre outros, na sexta.

No sábado e domingo há shows de Anitta, Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Planet Hemp, Pabllo Vittar, Matuê, Joelma, Nando Reis e Mart'nália, além de outras atrações. O Rock The Mountain terá ainda um segundo fim de semana de programação, nos dias 16 e 17 de novembro.

O Parque de Exposições, em Salvador, recebe o Afropunk. No sábado, além de Badu, apresentam-se Duquesa, Jorge Aragão, Planet Hemp e outros. Lianne La Havas, que fará shows também em São Paulo — um abrindo para Lenny Kravitz, outro solo —, é uma das atrações do domingo, que tem ainda Fat Family cantando Tim Maia, Ebony, Timbalada e outros.

São Luís (MA) ganhou um novo festival em 2024. Com toda a programação gratuita, a primeira edição do Carcará Sesc de Música reúne ações formativas na quinta e shows na sexta e no sábado. Mel Nascimento e Raiz Tribal estão entre as atrações de sexta. Mateus Aleluia, Beto Ehong, Luana Flores e outros artistas cantam no sábado.

Encontro das Tribos

Sábado e domingo, 13h

Estádio do Canindé, São Paulo

Ingressos: Guiche Web

Balaclava Fest

Domingo, 15h

Tokio Marine Hall, São Paulo

Ingressos: Ingresse

Rock The Mountain

Sexta, 18h; sábado e domingo, 11h

Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, Petrópolis (RJ)

Ingressos: Sympla (sexta) e Sympla (fim de semana)

Afropunk Brasil

Sábado e domingo, 16h

Parque de Exposições, Salvador

Ingressos: Sympla

1º Carcará Festival Sesc de Música