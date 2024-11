Daniel Castro: descontente com o SBT, Danilo Gentili diz 'não' ao Teleton

O apresentador Danilo Gentili disse "não" ao convite para participar da edição deste ano do Teleton, maratona televisiva promovida pelo SBT em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), segundo informou Daniel Castro, editor do Notícias da TV, durante participação no "Splash Show" desta quarta-feira (6).

O Danilo Gentili não vai participar do Teleton neste ano. Ele alegou no SBT que já tinha sido contratado para fazer show de stand up. Fiz uma pesquisa na internet e, de fato, ele tem show nesta quinta-feira (7) em Toledo e na sexta (8) em Foz do Iguaçu, ambos no Paraná. O Teleton, como a gente sabe, é uma maratona, começa na sexta-feira à noite e vai até o sábado à noite. Então, daria tempo para ele voltar no sábado.

Aparentemente ele não tem compromisso no sábado, e, segundo as minhas fontes, o que está por trás disso é um descontentamento dele com o SBT. Está tendo alguma crise ali.

Daniel Castro, editor do Notícias da TV

A maratona de solidariedade acontecerá entre os dias 8 e 9 de novembro nos estúdios do CDT (Centro de Televisão) da Anhanguera, sede do SBT em Osasco (SP). A meta da edição 2024 é arrecadar R$ 35 milhões.

O SBT anunciou, no fim de outubro, o time de famosos que participará do evento. Entre os nomes confirmados, estão: Fátima Bernardes, Renato Aragão, Adriane Galisteu e Ana Furtado, entre outros. A apresentadora Xuxa Meneghel, que participou anos atrás e protagonizou um climão com Silvio Santos (1930 - 2024), também está confirmada para o comando da atração.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

Assista ao Splash Show na íntegra