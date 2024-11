Apresentadores do Podpah surpreendem ao surgir em 'Mania de Você'

Igão e Mítico, os apresentadores do Podpah, considerado um dos maiores podcasts do país, surpreenderam o público ao aparecer em uma cena de "Mania de Você" (Globo), no capítulo que foi ao ar na noite desta quarta-feira (6).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os apresentadores do Podpah fizeram uma participação especial na história da novela das nove. Interpretando eles mesmos, eles foram recepcionados por Viola (Gabz).

Enquanto degustavam a culinária do Violeta, Igão e Mítico convidaram a protagonista para participar de um podcast. De acordo com eles, a gravação ocorreria no Rio de Janeiro.

A dupla celebrou a aparição na novela das nove por meio do Instagram. Ao registrarem o momento em que apareceram nas telinhas, Mítico comemorou: "Estamos na Globo! Na novela. Estamos atuando sendo nós", afirmou. "Mandamos mó bem", complementou Igão.

Nas redes sociais, o público foi pego de surpresa com a participação inesperada. "Do nada Podpah na novela", comentou um. "Fui pega desprevenida com o Igão e o Mítico aparecendo na novela do nada", confessou outra. "Que aleatório", escreveu um terceiro.