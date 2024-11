Albert detona Gizelly na Fazenda: 'Tem mais maldade que Luana'

Albert foi conversar com Gui na tarde desta quarta-feira (6) sobre seu jogo na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Albert disse para Gui que estava jogando sozinho. "Quero desmascarar um por um aqui dentro", afirmou.

Mais cedo, Albert já havia criticado Gizelly para Flor. "'É uma garota sem conteúdo algum, só fala de uma coisa", reclamou. "Por isso eu saio de perto".

Para Gui, Albert chegou a dizer que Gizelly também era seu alvo —e alertou Gui para ter cuidado. Segundo o peão, Gizelly queria votar em Gui.

Gui, por sua vez, expos que não puxou Gizelly por "gostar dela" e achar que ela não votaria nele. "Sabendo disso agora, realmente é pra prestar atenção, porque tem um limite mesmo", respondeu Gui.

Ela é uma pessoa muito politica, vai para onde é interessante (…) Ela não é uma pessoa confiável, desde o paiol não conversa comigo Albert sobre Gizelly

Albert ainda disse que Gizelly "tem mais maldade que Luana". "Gizelly parece que veio com uma fórmula pronta de jogo, igual ao outro (BBB), de desmascarar (…) e ela acha que vai funcionar", argumentou Gui.

Após a conversa, Gui disse aos aliados que Flor e Albert estão jogando sozinhos. "Ele tá put*", disse. "Se sentiu traído, uma facada nas costas".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 7ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 26952 votos 43,95% Flor 13,92% Gui 42,13% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 26952 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso