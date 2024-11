A Fazenda 16: Novo fazendeiro será decidido com 'clássico futebolístico'

Sacha, Flor e Gui, que estão na roça, enfrentam na noite desta quarta-feira (6) a prova que definirá o novo fazendeiro da Fazenda 16 (Record).

Como será a prova

O cenário da noite será um mini campo de futebol com marcações numeradas.

Os peões passaram por várias rodadas, e em cada uma delas, deverão chutar bolas para um gol, que possuem pontuações distintas.

Além de bolas de futebol, eles lidarão com bolas de vôlei, basquete e outros esportes. O local do chute —na zona de ataque, meio-campo ou defesa— também pode interferir no resultado final.

O objetivo do desafio desta noite será somar o máximo de pontos. Quem vencer, será o Fazendeiro da semana.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 7ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 34141 votos 49,61% Flor 12,06% Gui 38,34% Sacha Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 34141 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso