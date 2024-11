Tati decide trair Madá e faz Lindomar revirar no túmulo em 'Volta por Cima'

No capítulo desta terça-feira (5) de "Volta por Cima" (Globo), Madalena (Jessica Ellen) vai cortar relações com Osmar (Milhem Cortaz) após descobrir que ele roubou o bilhete premiado de Lindomar (MV BIll).

Em seguida, Osmar convida Tati (Bia Santana) para ir à sua casa, mas Madalena tenta impedir a todo custo. Porém, a filha caçula de Doralice (Tereza Seiblitz) decide procurar o tio mesmo assim, deixando a irmã bem magoada.

Osmar (Milhem Cortaz) e Tati (Bia Santana) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: um aluno passa mal na academia, e Nando se preocupa. Jayme pede folga na empresa. Lucas sente-se mal, e Cida desiste de sair com Sidney. Roxelle conta para Sidney que Neuza chegou ao ponto final no carro de Edson.

Sidney questiona Cida sobre seus sentimentos por ele. Jão confronta Neuza sobre a carona que pegou com Edson. Madalena conversa com uma especialista em empreendedorismo.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.