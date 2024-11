SBT insinua volta de 'Chiquititas' 1997 e deixa fãs alvoroçados

O SBT deixou de cabelo em pé os fãs da primeira versão brasileira de "Chiquititas", ao insinuar uma volta da novela por meio do streaming.

O que aconteceu

A plataforma +SBT divulgou nas redes sociais a foto de uma caixa de presente, adornada com as cores dos uniformes do elenco infantil na primeira temporada.

Foi o que bastou para os chiqui-fãs entrarem em parafuso com a possibilidade de voltar a ver a história. "Será que dentro dessa caixa tem um lindo e belo Raio de Luz?", indagou um internauta, referindo-se ao nome do orfanato onde o enredo se passava. "Vou pegar o meu lenço, porque, se for 'Chiquititas', eu juro que vou chorar de emoção! São muitos anos esperando para reviver esse momento", declarou outro, mais efusivo.

Questionado pelos seguidores, o +SBT não confirmou a estreia da novela em seu catálogo - mas tampouco a negou. Os vários comentários de fãs querendo um anúncio mais claro foram respondidos com evasivas irônicas ou com emojis de mistério e segredo.

"Chiquititas" foi exibida originalmente entre 1997 e 2001 e serviu de base para o remake homônimo de 2013. Astros como Fernanda Souza, Kayky Brito, Sthefany Brito, Bruno Gagliasso e Débora Falabella fizeram sua estreia como atores na trama.