Personagem importante morre no primeiro capítulo de 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (4) de "Garota do Momento" (Globo), Beatriz conta histórias às crianças do orfanato, e Carmem se orgulha da neta. Beatriz vê uma foto de sua mãe, Clarice, em uma revista. Anos antes, Clarice conhece Juliano, que a pede em casamento. Maristela ameaça Zélia.

Valéria confronta Juliano, que acaba provocando um acidente. Nesta cena, a moça bate a cabeça e acaba morrendo, deixando uma filha do casal, que será vivida por Maísa Silva após uma passagem de tempo.

Julia Stockler é Valéria em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Clarice vê a briga de Juliano e Valéria, e termina o relacionamento com ele. Atordoada, Clarice é atropelada, e Juliano a socorre. Clarice perde a memória. Maristela e Juliano armam um plano para enganar Clarice. De volta ao presente, Beatriz decide ir ao Rio de Janeiro atrás de Clarice. No Rio, durante um bloco de Carnaval, Beto e Beatriz se conhecem.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.