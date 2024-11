Peões especulam roça quíntupla e Gizelly opina: 'Record tem medo'

Enquanto preparam o almoço desta segunda-feira (4) em A Fazenda (Record), os peões especularam sobre as possibilidades da próxima roça.

O que aconteceu

O grupo de Zé Love traçou uma estratégia de dividir os votos entre o G4 para que Luana precise desempatar entre os aliados. Love, Gizelly e Flora decidiram votar em Sacha e Babi disse que vai em Gui.

A ex-Panicat diz que tem receio da próxima roça ter 5 peões. Gizelly diz que não deverá acontecer por agora, pois ainda tem muitos peões. "A Record tem medo de eliminar muita gente e depois alguém desiste e ai não sobra ninguém? Não pode."

Os peões logo mudam de assunto e criticam a falta de proatividade de Vanessa com as tarefas de casa. "Cadê a Nessa? Tá dormindo?", questiona Flora

"Tá no spa, chegou a hora da drenagem", alfineta Gizelly.

Love critica a falta de disposição da peoa. "Não tem jeito, não gosta de fazer."

