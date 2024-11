'Nojo', 'pior coisa': o que dizem as mulheres arrependidas de posar nuas

?

Em entrevista ao apresentador Danilo Gentili, Joana Prado, conhecida pela personagem Feiticeira, revelou que se arrepende de ter posado à revista Playboy. Relembre abaixo outras famosas que, assim como Joana, demonstraram arrependimento por realizarem ensaios nus.

O que aconteceu

Joana Prado afirmou que se orgulha da mulher que se tornou, porém se arrepende de ter estampado a Playboy. A empresária foi capa da revista em três ocasiões, tendo batido recorde de vendas.

A personagem Feiticeira teve seu auge em no início dos anos 2000. Joana Prado interpretava a personagem no Programa H, apresentado por Luciano Huck na TV Bandeirantes. Como Feiticeira, Joana "realizava os desejos" dos homens que participavam do quadro.

Atualmente, Joana Prado usa as redes sociais para compartilhar mensagens religiosas. Convertida, a ex-Feiticeira mora com a família nos Estados Unidos e produz, junto ao marido Vitor Belfort, conteúdo com ênfase no cristianismo. "Como maridos bíblicos, nosso chamado é amar e cuidar de nossas esposas como Cristo amou a Igreja, entregando-se por ela", diz uma das publicações do ex-lutador de MMA.

Confira outras famosas que também se arrependem de seus ensaios nus

Alessandra Scatena

Assistente de palco de Gugu Liberato, Alessandra Scatena estava no auge em 1997 quando foi capa da "Playboy" de setembro Imagem: Reprodução

A ex-assistente de palco do apresentador Gugu Liberato posou para a Playboy em 1997. Durante participação em um podcast, ela, que se converteu ao cristianismo, garante ter se arrependido do episódio. "Me arrependo, sim, quando me converti, mas, principalmente agora. Envergonhada. Senhor, eu me envergonho, me arrependo de tudo aquilo que eu fiz, que eu achava, até então, e muitas pessoas pensam assim, que não tinha mal nenhum", declarou.

Alessandra Scatena diz que pediu perdão a Deus e acredita que foi perdoada, que está "salva" desses "pecados". Por esse motivo, apesar do arrependimento, não se sente mais constrangida. "Um vaso novo eu sou. Agora é orar e vigiar", completou.

Carla Perez

A famosa dançarina do É o Tchan foi capa da Playboy quatro vezes: em 1995, 1998, 2000 e 2001. Em entrevista de 2008 ao site Ego, a "loira do Tchan" contou que se arrependia das fotos porque, na época dos ensaios, não tinha "consciência cristã".

Depois que me tornei uma mulher de Deus, me arrependi de muita coisa que fiz. Na verdade, me arrependo por não ter a consciência cristã antes. Me arrependo, por exemplo, de ter posado para a Playboy Carla Perez

Carla Perez, famosa por ser dançarina do grupo É o Tchan, à esquerda em capa da Playboy Imagem: Reprodução e Reprodução/Instagram/@carlaperez

Carla Marins

A atriz Carla Marins, musa da TV nos anos 90, estampou a capa da Playboy de 1992 e a edição fez grande sucesso. Apesar da repercussão, Carla admitiu, em entrevista ao jornal "O Globo", que se arrependeu de fazer o ensaio por ter passado por uma fase em que foi rotulada apenas como uma mulher sexy. Carla conta que, na época do ensaio nu, estava seguindo "a cartilha da musa sexy". "Posei para a Playboy, por exemplo, e hoje em dia eu acho um absurdo. Eu costumo dizer para o meu filho, de 13 anos: 'Na década de 1990, a gente [mulheres] entendeu ser objeto e virou cafetina do nosso corpo'", contou.

A atriz Carla Marins posou nua para a Playboy no início da década de 1990. Hoje, se arrepende do ensaio Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda Young

A apresentadora Fernanda Young, que morreu em 2019, posou para Playboy em 2009. Fernanda relatou que, antes mesmo de a revista chegar às bancas, já estava arrependida da decisão.

Em entrevista ao "Programa Amaury Jr.", Fernanda explicou que aceitou fazer o ensaio com a meta de mostrar o corpo da mulher que não se via com frequência em revistas masculinas. No entanto, a escritora relatou que a escolha lhe rendeu problemas. "Mesmo porque o dinheiro não vai pagar a dor de cabeça que estou tendo", confidenciou.

Fernanda Young, na capa da Playboy no final de 2009 Imagem: Reprodução/Playboy

Karina Bacchi

A ex-modelo posou em edição comemorativa de Natal de 2006. Karina já comentou em diversas entrevistas que se arrepende de ter posado nua.

Atualmente escritora e produtora de conteúdo cristão, Karina afirmou sentir "nojo" de seu ensaio. "Eu vejo a minha Playboy e eu tenho tanto nojo. O mal trabalhou de um jeito ali... Olha que sem noção, olha que ridícula. O meu [ensaio] foi especial de Natal. Nascimento de Jesus, que absurdo. Com "chapéuzinho" de Mamãe Noel. Eu tenho nojo, tenho raiva desse momento", declarou em 2022.

Mara Maravilha

A cantora e apresentadora Mara Maravilha atualmente não aprova a decisão de posar nua na década de 90. No programa "Superpop", da RedeTV!, Mara falou sobre o ensaio para a Playboy. "Tá feito, não dá para apagar. Não faria de novo, foi negativo para mim [...] Não cuspo no prato que comi, eu vomito", reforçou.

Mara Maravilha na capa da Playboy. Atualmente, a apresentadora não aprova o ensaio nu realizado na década de 1990 Imagem: Reprodução/Playboy e Reprodução/Instagram/@maramaravilhaoficial

Natália Nara

Mais conhecida por sua participação no BBB 5 (TV Globo), Natália Nara aproveitou a estadia pelo reality show para estampar a capa da Playboy. Hoje em dia diaconisa na Igreja Bola de Neve de Santos, em São Paulo, Natália classifica o ensaio como "a pior coisa que fiz na vida".

Não existe nada pior do que isso. Horrível. Abusador e traumatizante. Fez um estrago emocional muito grande em mim, graças a Deus já fui curada Natália Nara em entrevista à Splash

Natália Nara na capa da Playboy. Ex-BBB diz que ensaio nu foi "a pior coisa" de sua vida Imagem: Reprodução

Nicole Bahls

Em entrevista ao "Sensacional" (RedeTV!), a modelo, que posou para a Playboy em 2010, explicou que aceitou realizar o ensaio por conta da remuneração financeira. "Já fiz uma vez [ensaio nu], mas não quero de novo, não. Me arrependi um pouco. Na época era um dinheiro bom, agora está mais ou menos, está ruim o negócio", contou a ex-Panicat.

Ao podcast Papagaio Falante, Nicole contou que o principal motivo de seu arrependimento era a exposição de sua família. "Pela minha família eu me arrependo. Talvez por mim não. Se eu fosse Nicole, sem expor a minha família, estaria tudo bem. Porque eu já tinha gravado coisas no Pânico, tirado fotos de biquíni... Seria hipócrita dizer que me ofendi. Mas, pela exposição do meu pai, que é executivo, da minha irmã, pela ideologia da minha família, eu me arrependo sim. Se eu pudesse voltar atrás, não teria feito", admitiu.

Nicole Bahls afirmou que o cachê a convenceu a posar para a Playboy, mas que se arrepende da decisão Imagem: Reprodução/Playboy e Reprodução/Instagram/@nicolebahls

Suzana Alves, a Tiazinha

Em entrevista de 2022 à Karina Bacchi, Suzana Alves revelou ter negado três vezes o convite da Playboy na época em que interpretava a personagem Tiazinha na TV. "Neguei a Playboy, falei 'de jeito nenhum, não vou fazer'". Segundo Suzana, a influência externa teve grande impacto na decisão de aceitar o convite e estampar a capa da revista. "Se pudesse voltar atrás, eu teria mantido a minha decisão. Eu já tinha falado 'não' uma, duas, três vezes". Suzana afirmou ainda que "não consegue nem ver" suas fotos nua atualmente. "Eu tenho vergonha, porque o nu é muito sagrado".

Ao participar do podcast Inteligência Ltda no final de 2021, Suzana também comentou o assunto. "A Playboy acho que eu mudaria [na própria trajetória profissional], eu não teria feito porque eu não gosto. Mas a parte da Tiazinha foi muito artística, e tinha muita conexão com a beleza e com a arte". Na mesma entrevista, Suzana fala sobre o valor recebido com as vendas de sua edição da revista. Veja abaixo:

Viviane Brunieri

Viviane Brunieri é uma das Ronaldinhas que posou para a "Playboy" em 1998. Apesar do grande sucesso da edição e do espaço na mídia, Viviane se arrepende do ensaio. Atualmente, Viviane é missionária evangélica e repudia parte de suas decisões no passado.