Após ser citado no Enem, Caetano tenta responder questão da prova; veja

Caetano Veloso, 82, tentou responder à questão do Enem na qual foi citado.

O que aconteceu

A questão trazia um texto de Tati Bernadi que fazia referência a diversas canções de Caetano. "'Coisar' é verbo de quem está com pressa ou tem lapsos de memória. É pra quando 'mexe qualquer coisa dentro doida'. E que coisa magnífica poder se expressar tal qual Caetano Veloso. Agora chega, porque 'esse papo já tá qualquer coisa' e eu já tô 'pra lá de Marrakech'", dizia o trecho no enunciado. A pergunta era sobre qual era o recurso utilizado na progressão textual para garantir a unidade temática da crônica.

Caetano apareceu em vídeo tentando solucionar a pergunta. "Será que eu acertei? A questão do ENEM deste ano veio com um texto da autora Tati Bernardi, citando músicas de minha autoria: 'Qualquer Coisa', 'Sampa', 'Lindeza' e 'Samba de Verão' (de autoria de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle)! É seguro dizer que essa foi um pouco mais fácil do que a do ano passado?", diz a legenda da publicação.

O cantor foi rápido ao apontar sua resposta. "Pra mim é intertextualidade. A", afirmou Caetano. O gabarito oficial da prova ainda não foi divulgado, mas o Brasil Escola fez a própria correção. Segundo o site de educação, a alternativa correta é a alternativa A, assim como apontou o artista.

Havia cinco opções entre as respostas. Eram elas: A) intertextualidade, marcada pela citação de versos de letras de canções; B) metalinguagem, marcada pela referência à escrita de crônicas pela autora; C) reiteração, marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos; D) Conexão, marcada pela presença dos conectores lógicos "quando" e "porque" entre orações; e E) Pronominalização, marcada pela retomada de 'minha filha' e 'um namorado ruim' pelos pronomes 'ela' e 'lo'.