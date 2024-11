Namorado de Sandy é acusado de fraude por plano de saúde

O médico Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, é acusado pela SulAmérica Saúde por suposta violação do sistema de reembolso de planos de saúde.

O que aconteceu

Administradora entrou com uma ação contra o Instituto Pedro Andrade LTDA. A empresa alega que o instituto teria fraudado as regras de reembolso de serviços médicos. A história foi publicada primeiro por Leo Dias e confirmada por Splash.

Juíza Edna Kyoko Kano alegou que há indícios da prática ao conceder tutela de urgência. "Os elementos de convicção trazidos aos autos apontam no sentido da prática, pelos réus, de atos que violam o sistema."

Decisão impede que instituto emita e fracione recibos e notas fiscais de supostos atendimentos de saúde prestados a beneficiários dos planos de saúde. O descumprimento acarretará multa de R$ 5 mil por infração, limitada a R$ 200 mil.

Justiça não aceitou o pedido de suspensão de todos os pedidos de reembolso, considerando que a medida poderia prejudicar pessoas que não fazem parte da ação. O médico e o instituto já foram citados.

Procurados pela reportagem, Pedro Andrade e SulAmérica Saúde não retornaram até o momento. O espaço segue aberto.

O namoro

Sandy em flagra com o namorado Pedro Andrade Imagem: Reprodução/Instagram

Namoro de Sandy e Pedro Andrade se tornou público em julho deste ano. De acordo com o colunista de Splash Lucas Pasin, a cantora visita o namorado com frequência no trabalho. Ela já foi vista algumas vezes no local.

Famosa usa um perfil fake nas redes sociais para interagir com o namorado. Fontes afirmam que a cantora usa o "truque" desde 2011 e, de tempos em tempos, muda o nome para despistar os fãs.