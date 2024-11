Raquel Brito declara torcida para G4 e ironiza ex-aliadas: 'Mutirão falido'

Durante a decisão da roça desta quinta-feira (31), Raquel Brito expôs que está do lado do "G4" na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Raquel Brito escreveu em uma publicação em ser perfil no X, antigo Twitter, que "é fica G4". A sigla faz referência ao grupo de Sacha Bali, Gui, Yuri e Luana na Fazenda 16.

A ex-peoa chegou a ser chamada de "falsa" por não defender Camila, que enfrentava a roça e acabou eliminada.

Ela rebateu dizendo que não concorda com o novo grupo da peoa, mas continua gostando dela. "Gente eu não soltei a mão de Camila eu gosto muito dela", explicou.

Não concordo de ela está em um grupo que eu não gosto. Não estou sendo falsa. Ah e minha amizade com a Camila só vai mudar se ela quiser, pois gosto dela independente de jogo, ou fora dele… Raquel Brito

A irmã de Davi ainda ironizou uma imagem que pedia "mutirão" por Camila com as fotos de Zé Love, Gizelly, Babi, Sidney, Fernando, Albert, Vanessa, Juninho e Gilsão. "Cadê o mutirão? Vai sair um por um", escreveu, após a eliminação de Camila. "Merecido. Próxima roça só eles do mutirão falido".

