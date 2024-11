Filha de Fábio Jr. faz cirurgia após acidente com silicone: 'Explodiu'

Tainá Galvão, 38, filha do cantor Fábio Jr., 70, passou por uma cirurgia após o rompimento de uma prótese de silicone nos seios.

O que aconteceu

O silicone "explodiu" após uma queda de esqui no início do ano passado. "Do tombo, explodiu minha prótese de silicone, mas não sabia que tinha acontecido", disse ela nos stories do Instagram nesta quinta-feira (31).

Na época do acidente, Tainá seguiu a vida normalmente. "Estava com [a prótese] há uns 10 anos e agora troquei. Não sabia que isso tinha acontecido porque o médico falou que eu não tinha quebrado nada e que eu poderia esquiar. Continuei esquiando por três dias", recordou.

Ela procurou ajuda médica ao voltar ao Brasil, mas, inicialmente, os profissionais a tranquilizaram. "Estava morrendo de dor. Eu tinha quebrado três costelas e fiz um raio-X da mama. O médico explicou que havia uma ruptura intracapsular e que não precisava me preocupar", afirmou.

Tainá procurou outros médicos, fez novos exames e então descobriu que seu silicone havia "vazado". "O médico Eduardo Kalil pediu para que eu fizesse uma ressonância. Fiz e era uma ruptura extracapsular", contou ela.

Não dava para ver fisicamente, esteticamente. Virou uma pizza. Tainá Galvão sobre a ruptura de seu silicone

A irmã de Fiuk contou que a rotura extracapsular da prótese poderia ter causado outros problemas. "Esse material que saiu da prótese por conta da ruptura poderia ter me dado outras complicações mais sérias", escreveu ela.

Agora, Tainá já trocou suas próteses de silicone e falou sobre sua recuperação. "Estou bem. Não imaginava que fosse ficar tão bem", afirmou ela, que deixou o hospital ainda nesta quinta-feira (31).