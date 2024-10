Festival de Peter Gabriel, WOMAD ganha edição na Amazônia em 2025

Um dos principais eventos dedicados à música do mundo, o WOMAD (sigla para World of Music, Arts and Dance) acontece pela primeira vez no Brasil em 2025, na Amazônia e Mata Atlântica.

O projeto será lançado nos dias 14 e 16 em Curitiba, em colaboração com a Virada Sustentável e a Maratona de Curitiba.

O "esquenta" terá apresentações da Orquestra Chiquinha Gonzaga, tendo como convidados a cantora Tainá EIOU e o cantor Di Melo.

O WOMAD foi criado no início da década de 1980 pelo cantor e compositor Peter Gabriel, um dos ícones do rock progressivo e da world music.

"A música é uma linguagem universal que une as pessoas", explica Peter Gabriel, na nota de lançamento da edição brasileira.

O festival foi ampliado em 1988, incluindo performances na Austrália, Estados Unidos, Japão, Espanha e outras nações europeias.



Desde 2017, os brasileiros têm marcado presença no WOMAD. Dona Onete, Seu Jorge, Gilberto Gil e Criolo são alguns dos nomes que participaram do festival.