Zé Love provoca Yuri durante treta: 'Tá apaixonado pelo Sacha'

Durante uma treta na madrugada na sede de A Fazenda 16 (Record), Zé Love provocou Yuri.

O que aconteceu

Os dois estenderam uma treta que começou com Luana e Albert devido a uma punição proposital.

Zé Love atacou o peão. "Idiota, baba ovo."

O jogador provocou Yuri, cantando a música "É o amor".

Yuri retrucou. "Você não é nada aqui dentro pra mim."

Zé Love apontou que chamaria o peão de Sacha e Yuri rebateu. "É um cara que eu sou muito fã, graças a Deus."

Zé provocou. "Fã não, você tá apaixonado."

Yuri rebateu a provocação. "Sou apaixonado pelo Gui e pelo Sacha, ainda bem. Apaixonado por uma pessoa justa e verdadeira aqui dentro."

