Treta! Luana discute com Zé Love e Albert após formação da roça

Após a formação da sexta roça na A Fazenda 16, Luana disse que iria causar punições para casa caso sentisse que estava sendo desrespeitada por Zé Love.

O que aconteceu

Após nova punição, Albert foi tirar satisfações com Luana, dizendo que ela o colocou no grupo de pessoas que estavam coagindo e ameaçando.

Luana disse. "Gente, eu falei o quê de tu, menino? Tu tá gritando porquê?"

Albert respondeu. "Estou te perguntando. Eu te ameaço em quê? Você falou que todos."

Luana criticou o peão. "Você falso e você é mentiroso!"

Albert rebateu. "Por que? A última pessoa que falou 'você é mentiroso', eu casei meu jogo aqui. Fala onde eu sou falso e mentiroso."

Luana retrucou. "Eu não vou me trocar com você. Se quiser ter uma conversa respeitosa como falou lá fora..."

Albert seguiu rebatendo. "Não, eu quero na frente de todo mundo que você levantou a pauta que sou mentiroso. Você é duas caras aqui dentro! Eu sou muito educado até a página dois! Só você pode pintar e bordar aqui!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 6ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 3463 votos 36,59% Luana 53,45% Sacha 9,96% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3463 votos

